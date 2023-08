Xavi Simons doet met goal en twee assists van zich spreken bij RB Leipzig

Xavi Simons heeft vrijdag voor het eerst van zich doen spreken bij RB Leipzig. De oud-PSV'er had met een doelpunt en twee assists een flinke bijdrage aan de 5-1-zege op VfB Stuttgart in de tweede Bundesliga-speelronde. In Frankrijk redde Myron Boadu een punt voor AS Monaco.

Bij rust was het nog 0-1 in de Red Bull Arena, waar Simons een basisplaats had. Spits Serhou Guirassy, die deze zomer nog even aan Ajax werd gelinkt, zette Stuttgart op voorsprong.

In de tweede helft ging Leipzig los. Benjamin Henrichs zorgde voor de gelijkmaker, waarna Dani Olmo op aangeven van Simons voor de 2-1 zorgde. Na de 3-1 van oud-Vitessenaar Loïs Openda was Simons ook de aangever bij de vierde Leipzig-treffer. Kevin Kampl kreeg de bal van de Nederlander en schoot van afstand met wat geluk raak.

Vlak daarna was het woord aan Simons zelf. De Oranje-international ging alleen op Stuttgart-keeper Alexander Nübel en scoorde in twee instanties. Het was zijn eerste goal voor Leipzig.

Simons maakte vorig seizoen veel indruk bij PSV, waar hij Eredivisie-topscorer werd. De Eindhovenaren wilden hem graag behouden, maar Paris Saint-Germain maakte gebruik van een terugkoopclausule en stalde de spelmaker vervolgens bij Leipzig.

Met Simons in de ploeg beleefde Leipzig een goede seizoensstart door Bayern München in de strijd om de Duitse supercup met 3-0 te verslaan. Vervolgens werd in de eerste Bundesliga-speelronde met 3-2 van Bayer Leverkusen verloren.

Invalbeurt Boadu blijkt gouden zet

In de Franse Ligue 1 was er een hoofdrol voor Boadu namens AS Monaco. De voormalige AZ-spits viel tijdens het uitduel met FC Nantes in de 85e minuut in en zorgde vrijwel direct voor de 3-3. Bij die stand bleef het.

Boadu kan het doelpunt goed gebruiken, want erg gelukkig is zijn periode bij Monaco nog niet. De eenmalig Oranje-international kwam twee jaar geleden voor 17 miljoen euro over van AZ, maar is doorgaans geen basisspeler. In zestig wedstrijden maakte hij tien goals.