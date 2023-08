Ronaldo maakt hattrick voor Al Nassr en ziet teamgenoot Mané twee keer scoren

Delen via E-mail

Cristiano Ronaldo heeft Al Nassr vrijdag aan de eerste competitiezege van het seizoen geholpen in Saoedi-Arabië. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar maakte een hattrick en zag teamgenoot Sadio Mané twee keer scoren.

De club van Ronaldo kon de overwinning goed gebruiken, want de eerste twee competitiewedstrijden gingen verloren. Op bezoek bij Al Ettifaq werd het - zonder Ronaldo - 2-1 en vier dagen later was Al Taawoun met 0-2 te sterk.