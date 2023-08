Roda JC ook na drie competitieduels foutloos, spektakel bij Cambuur-Jong Ajax

Roda JC is na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers wonnen thuis met 2-0 van TOP Oss. SC Cambuur rekende in een doelpuntrijk duel af met Jong Ajax: 4-2.

Bij Roda-TOP Oss kwam het openingsdoelpunt op naam van Walid Ould-Chikh. De spelmaker scoorde met een prachtig schot van afstand. In de eerste én tweede speelronde deed hij dat ook al. Lennerd Daneels zorgde voor de 2-0.

Achter Roda is Cambuur met zeven punten uit drie duels de nummer twee. In de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax vielen de eerste vijf doelpunten in het eerste half uur. Cambuur raakte in de hele wedstrijd ook nog een paar keer het aluminium.

Na mooie goals van Gabriel Misehouy (0-1) en Silvester van der Water (1-1) ging Jong Ajax twee keer hopeloos in de fout in de opbouw. Cambuur-spelers Michael Breij en Remco Balk profiteerden. Rida Chahid deed iets terug, waarna Cambuur-spits Milan Smit (penalty) in de tweede helft de eindstand bepaalde.

Fouten in de opbouw kostten Jong Ajax de kop in Leeuwarden. Foto: Pro Shots

Emmen en ADO boeken eerste zege

Achter Roda en Cambuur is FC Emmen de nieuwe nummer drie. De ploeg van trainer Fred Grim won na twee gelijke spelen eindelijk. Dankzij Ben Scholte werd De Graafschap met 0-1 verslagen.

Ook ADO Den Haag pakte voor het eerst drie punten. Door een laat doelpunt van debutant Daryl van Mieghem werd het 1-2 tegen FC Den Bosch. NAC Breda leed bij FC Eindhoven de eerste nederlaag (2-0) en VVV-Venlo was thuis Jong FC Utrecht met 4-1 de baas.

FC Dordrecht-MVV Maastricht eindigde in 2-2. Nadat Koen Kostons de bezoekers in de slotfase op gelijke hoogte had gebracht, belandde er vanuit het uitvak een bierbeker op het veld. Het duel werd - zoals de regels voorschrijven - tijdelijk stilgelegd. In de resterende minuten werd vervolgens niet meer gescoord.