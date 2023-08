Spaanse voetbalsters stellen zich niet beschikbaar zolang Rubiales voorzitter is

De voetbalsters van wereldkampioen Spanje hebben vrijdag in een gezamenlijke verklaring afstand genomen van de uitspraken die de veelbesproken bondsvoorzitter Luis Rubiales eerder op de dag deed. Ze willen niet meer voor Spanje spelen zolang Rubiales in functie is.

De 46-jarige Rubiales ligt hevig onder vuur sinds hij voetbalster Jennifer Hermoso bij de prijsuitreiking na de door Spanje gewonnen WK-finale vastpakte en op de mond kuste.

In eerste instantie maakte Rubiales excuses, maar vrijdag koos hij in een vurige speech de tegenaanval. Hij beweerde net als eerder dat Hermoso instemde met de kus en zei dat hij niet van plan is om af te treden.

De Spaanse speelsters laten in een gezamenlijke verklaring weten verbijsterd te zijn door de uitspraken van Rubiales. Hermoso benadrukt nog maar eens dat de kus haar overkwam en zegt dat de beelden voor zich spreken.

'Er moet structureel worden ingegrepen'

Verder hopen de voetbalsters dat er dingen gaan veranderen. "We hopen dat er structureel wordt ingegrepen, zodat de nationale ploeg kan blijven groeien en we dit grote succes kunnen overdragen aan volgende generaties", staat in de verklaring.

"Het maakt ons verdrietig dat zo'n onaanvaardbare gebeurtenis het grootste sportieve succes in het Spaanse vrouwenvoetbal aantast. We zullen niet meer voor Spanje spelen zolang de huidige leiding van de bond er nog zit."

De kans is groot dat Rubiales op korte termijn wordt gedwongen om zijn functie neer te leggen. De Spaanse regering kan hem daartoe dwingen. Víctor Francos, de staatssecretaris voor Sport, is al een procedure gestart.