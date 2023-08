Recordtransfer voor FC Utrecht: Douvikas voor 12 miljoen euro op weg naar Celta

Anastasios Douvikas lijkt FC Utrecht voor een recordbedrag te gaan verruilen voor Celta de Vigo. Volgens De Telegraaf en VI betaalt de Spaanse club 12 miljoen euro voor de 24-jarige Griek.

In de lijst van uitgaande recordtransfers van FC Utrecht stond Quinten Timber op één. De middenvelder vertrok in de zomer van 2022 voor naar verluidt 7,4 miljoen euro naar Feyenoord. Douvikas breekt dat record ruimschoots. Het bedrag van 12 miljoen euro zou via bonussen nog verder kunnen oplopen. Het is niet bekend voor hoeveel jaar Douvikas tekent in Estadio Balaídos.

Douvikas kwam in de zomer van 2021 via Volos NFC voor zo'n 1 miljoen euro naar Stadion Galgenwaard en was in het shirt van FC Utrecht zeer productief. In 77 wedstrijden tekende de Griekse spits 32 doelpunten aan. Vorig seizoen werd hij met negentien goals samen met de inmiddels naar RB Leipzig vertrokken Xavi Simons topscorer van de Eredivisie.

Douvikas stond in de basis van FC Utrecht bij de eerste twee wedstrijden van het seizoen: tegen PSV (2-0-nederlaag) en sc Heerenveen (0-2-nederlaag). Hij scoorde daarin, net als zijn ploeggenoten, niet.

Zijn scoringsdrift in de afgelopen twee seizoenen wekte de aandacht van clubs uit meerdere topcompetities, maar Celta heeft nu daadwerkelijk toegeslagen. De Galiciërs eindigden vorig seizoen op de dertiende plek in La Liga en staan in het huidige seizoen zestiende.