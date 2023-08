Geschokte reacties na opmerkelijke speech bondsvoorzitter Rubiales: 'Het is over'

Vrijdag is geschokt gereageerd op de toespraak van Luis Rubiales. De Spaanse bondsvoorzitter, die vanwege een kus op de mond van een speelster hevig onder vuur ligt, stelde in een opmerkelijke persconferentie dat hij slachtoffer is van een mediacampagne en "vals feminisme".

De 46-jarige bestuurder misdroeg zich zondag rondom de (met 0-1 gewonnen) WK-finale tussen Engeland en Spanje door speelster Jennifer Hermoso na afloop vast te pakken en haar op de mond te kussen. Ook greep hij op het ereterras na het winnen van WK-goud naar zijn kruis. Sindsdien is de (voetbal)wereld in rep en roer. Vele personen en instanties eisten zijn vertrek.

Nadat door de Spaanse voetbalbond voor vrijdagochtend een speciale persconferentie was georganiseerd, twijfelden Spaanse media er niet aan dat Rubiales zijn vertrek als bondsvoorzitter zou aankondigen. Het tegenovergestelde gebeurde. Rubiales stelde slachtoffer te zijn van een mediacampagne en "vals feminisme".

De opmerkelijke speech heeft voor veel verontwaardigde reacties gezorgd. Speelster Alexia Putellas, bij de Spaanse ploeg teamgenoot van slachtoffer Hermoso, liet zich vrijdag via X (voorheen Twitter) horen. "Dit is onaanvaardbaar. Het is afgelopen. Ik sta aan jouw kant, Jennifer Hermoso."

FC Barcelona, de club waarvoor Hermoso speelt, kwam vrijdagmiddag ook met een statement. "FC Barcelona wil duidelijk maken dat zij het gedrag van de voorzitter van de Spaanse bondsvoorzitter volstrekt ongepast vindt. Wij blijven vasthouden aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sport en in de samenleving."

David de Gea: 'Mijn oren bloeden'

Oranje-international Merel van Dongen, die zich vaker mengt in maatschappelijke discussies, reageert via X ook op de rel rondom de bondsvoorzitter. "Zoals de grote Gianni Infantino (voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, red.) ooit zei: vrouwen kiezen de juiste gevechten! Kijk eens hoe de Spaanse vrouwen deze strijd aangaan. Trots om te zien hoe vrouwen, mannen, media en politiek in Spanje zich eindelijk verenigen om iets te veranderen dat al jaren niet klopt. Het is afgelopen. Het is tijd voor gerechtigheid."

Ook verschillende voetballers lieten zich uit over de speech van Rubiales. "Mijn oren bloeden", schreef 45-voudig Spaans international David de Gea op X. Oud-Real Madrid-doelman Iker Casillas vindt het kwalijk dat het in Spanje door de voorzitter niet meer gaat over de wereldtitel. "We hadden de afgelopen vijf dagen over onze speelsters moeten praten! Van de vreugde die ze ons allemaal gaven! Opscheppen over een titel die we in het vrouwenvoetbal nog niet hadden. Maar..."

Tweevoudig international Borja Iglesias liet zelfs weten niet meer voor Spanje te willen spelen zo lang Rubiales voorzitter is. "Ik doe niet meer mee totdat er dingen veranderen en niet meer onbestraft blijven", schreef de spits van Real Betis.

'Elk gebrek aan actie is onaanvaardbaar en schadelijk'

Ook de internationale spelersvakbond reageerde vrijdag geschokt op de toespraak van Rubiales en roept op tot actie. "We zijn blij met het besluit van de FIFA om een ​​ethische zaak te openen en de stappen die op nationaal niveau in Spanje zijn genomen. Verder hebben UEFA, waar Rubiales vicepresident is, aangeschreven met het verzoek een disciplinaire procedure te starten."

"Elk gebrek aan actie van de autoriteiten bij het aanpakken van het gedrag van Rubiales zou een volkomen onaanvaardbare en schadelijke boodschap zijn voor de voetbalindustrie en de bredere samenleving."