Alleen medische keuring scheidt Ivanusec van Feyenoord: 'Maar dat komt goed'

Luka Ivanusec is snel speler van Feyenoord. De 24-jarige Kroaat komt over van Dinamo Zagreb, zo bevestigde trainer Arne Slot vrijdag. Ook hoopt hij dat Feyenoord een extra doelman aan de selectie toe kan voegen.

Ivanusec landde vrijdagochtend in Nederland en moet nog een medische keuring ondergaan. "Maar aangezien hij donderdag nog heeft gevoetbald, lijkt me dat dat wel goed komt. Hoe er van hem afscheid is genomen door de aanhang van Dinamo Zagreb, zegt veel over hoe hij daar heeft gepresteerd", zei Slot op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Almere City.

De Kroaat scoorde in de door Dinamo Zagreb met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Sparta Praag en ging onder luid applaus naar de kant. Na afloop werd de technicus toegezongen door de fanatieke aanhang van Dinamo.

Slot is blij met de komst van de veertienvoudig Kroatisch international. "Hij is een speler die vanaf de linkerkant het beste tot zijn recht komt, maar ook prima 'op 10' kan spelen. Hij is creatief en goed in de kleine ruimtes, dat is handig als je naar een elftal gaat dat veel de bal heeft rond het strafschopgebied van de tegenstander."

Ook de Tsjech Ondrej Lingr komt dit weekend nog niet in actie in De Kuip. De middenvelder - die deze week overkwam van Slavia Praag - heeft last van een lichte blessure.

Feyenoord-aanwinst Ondrej Lingr in het shirt van zijn vorige club Slavia Praag. Foto: Getty Images

Slot hoopt op extra keeper en doet oproep aan fans

Vanwege de tijdelijke afwezigheid van doelman Justin Bijlow, die kampt met een polsblessure, hoopt Slot ook nog op een extra keeper. "Idealiter zouden we iemand halen die net achter Timon Wellenreuther en Bijlow zit. Maar als ik nu een keeper bel en ik zeg dat hij tweede of derde keeper wordt, dan wordt er meteen opgehangen. We hebben in ieder geval nog geen keeper benaderd", zo gaf Slot aan.

Feyenoord startte met twee punten uit twee wedstrijden slecht aan de competitie en dit leidde tot ergernis op de tribunes. Slot riep de fans op om positief te blijven, ondanks de mindere resultaten.

"Als het na twintig minuten nog 0-0 staat en de eerste slechte bal wordt gegeven… Dat geeft druk mee aan de jongens. Het is makkelijker voetballen in een stadion waarin je allemaal applaus krijgt. Ik hoop dat deze uitspraak aanleiding geeft om de spelers in ieder geval voorlopig het voordeel van de twijfel te geven en ze te blijven steunen", zo besloot de oefenmeester.