Van Hooijdonk blijft analyticus bij ESPN, maar niet rondom wedstrijden van Ajax

Pierre van Hooijdonk blijft na de rel rond zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn analyticus bij ESPN, maar niet rondom duels van de Amsterdammers. Dat bevestigt de sportzender vrijdag tegenover NU.nl.

Van Hooijdonk deed zijn uitspraken in Studio Voetbal. De NOS besloot recent dat de oud-international de komende tijd niet welkom is in het programma.

Voor een dergelijke maatregel ziet ESPN geen reden. "Wel moeten we constateren dat de geloofwaardigheid van Pierre waar het gaat over Ajax en Steijn hiermee te ver is aangetast. We zullen hem daarom voorlopig niet oproepen voor uitzendingen rondom wedstrijden van Ajax", zegt een woordvoerder van ESPN.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn in de uitzending van Studio Voetbal van "duistere dealtjes" met zaakwaarnemers in zijn tijd als trainer van NAC Breda. De trainer van Ajax stelde Van Hooijdonk daarop een ultimatum: hij moest zijn uitspraken voor een bepaald moment rectificeren. Dat gebeurde niet, waarop Steijn een kort geding aanspande.

Van Hooijdonk gaf toe dat hij geen bewijs had voor beschuldiging

Nadat Van Hooijdonk via de site van de NOS alsnog excuses had gemaakt, was dat van de baan. "Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs, en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt uit te praten", zei Van Hooijdonk.

Steijn reageerde in een verklaring ook nog op het voorval. "Ik ben tijdens een uitzending van Studio Voetbal vals beschuldigd door de heer Van Hooijdonk. Met zijn grensoverschrijdende gedrag heeft hij niet alleen mij beschadigd, maar ook mijn familie. De rectificatie die de heer Van Hooijdonk heeft gemaakt is dan ook volkomen terecht."