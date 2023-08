Wiegman kan na WK-zilver opnieuw UEFA Coach van het Jaar worden

Delen via E-mail

Sarina Wiegman maakt kans om voor het tweede jaar op rij de titel UEFA Coach van het Jaar bij de vrouwen te winnen. Met de 'Lionesses' haalde de 53-jarige bondscoach van Engeland op het WK de finale.

De UEFA maakte de nominatie van Wiegman vrijdag bekend. Ook FC Barcelona-trainer Jonatan Giráldez en de Spaanse bondscoach Jorge Vilda maken kans op de UEFA-prijs. De winnaar worden op 31 augustus bekendgemaakt tijdens de de loting voor de groepsfase van de Champions League in Monaco.

Wiegman ontving de UEFA-prijs vorig jaar al nadat ze met Engeland in eigen land het EK won. Die eindzege was voor de Engelsen de eerste prijs op een EK of WK sinds 1966, zowel bij de mannen als de vrouwen. Dit jaar trok Wiegman de goede lijn door. Ze verloor met Engeland tot aan het WK slechts één keer en loodste de 'Lionesses' naar hun eerste WK-finale ooit.