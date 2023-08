Ajax akkoord met West Ham over transfer Kudus voor minimaal 43 miljoen euro

Mohammed Kudus verruilt Ajax voor West Ham United. De Amsterdammers incasseren een bedrag van minimaal 43 miljoen euro voor de 23-jarige Ghanees, die sinds 2020 uitkwam voor de 36-voudig landskampioen.

De transfer van Kudus komt niet bepaald als een donderslag bij heldere hemel. Ajax-trainer Maurice Steijn liet donderdag na het duel met Ludogorets in de voorronde van de Europa League al optekenen dat hij rekent op een vertrek van de Ghanees. Kudus maakte een hattrick in Bulgarije en had daarmee een riant aandeel in de 1-4-triomf van Ajax.