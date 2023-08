Oranje stijgt twee plaatsen op wereldranglijst na behalen kwartfinale WK

Het Nederlands elftal is na het behalen van de kwartfinales op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland twee plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De formatie van bondscoach Andries Jonker staat nu op de zevende plaats. Zweden nam de eerste plaats over van de Verenigde Staten.

Het Nederlands elftal won op het WK twee groepswedstrijden en speelde gelijk tegen de Verenigde Staten. In de knock-outfase versloeg het eerst Zuid-Afrika en verloor vervolgens na verlenging van Spanje, waardoor Oranje nu op de zevende plek bivakkeert. Het Nederlands elftal stond in 2019 nog derde op de lijst.

Wereldkampioen Spanje stijgt na het winnen van het WK van de zesde naar de tweede plaats. Als 'La Roja' in de groepsfase niet van Japan had verloren, was het nu de lijstaanvoerder geweest. De latere wereldkampioen verloor die wedstrijd echter met 0-4.

Hierdoor is Zweden nu lijstaanvoerder. De Scandinaviërs passeren 'Team USA', dat met dank aan WK-zeges in 2015 en 2019 liefst zes jaar op de eerste plaats stond. Tijdens het afgelopen WK werd de grootmacht in de achtste finales na strafschoppen uitgeschakeld door Zweden. Bondscoach Vlatko Andonovski stapte op vanwege het teleurstellende resultaat.

Het Engeland van Sarina Wiegman bleef onveranderd op de vierde plaats. De Europees kampioen reikte in Australië en Nieuw-Zeeland tot de finale.