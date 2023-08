Spaanse bondsvoorzitter wil blijven ondanks wangedrag: 'Vecht tot het einde'

Luis Rubiales wil aanblijven als voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF. Dat liet de 46-jarige bestuurder, die zich zondag misdroeg door voetbalster Jennifer Hermoso op de mond te kussen, vrijdag weten tijdens een spoedvergadering van de RFEF.

Diverse Spaanse media schreven donderdagavond dat Rubiales vrijdag zijn vertrek zou aankondigen, maar dat deed de bestuurder juist niet. De preses meldde in een lange toespraak - hij was precies 31 minuten aan het woord - onder meer dat hij het slachtoffer van een mediacampagne en "vals feminisme is".

"Politici hebben de term 'seksueel geweld' in de mond genomen. Deze mensen proberen me publiekelijk te vernietigen. Ik zal mezelf hiertegen verdedigen. Ik ben bereid om belasterd te worden voor het verdedigen van mijn idealen." Geregeld klonk er applaus vanuit de zaal.

De kans is groot dat Rubiales op zeer korte termijn gedwongen wordt te vertrekken. De regering kan hem daartoe dwingen. "We gaan handelen, we hebben alle middelen om maatregelen te nemen", kondigde Víctor Francos, de staatssecretaris voor Sport, vrijdagmiddag aan in gesprek met Cadena Ser, kort na de vergadering van de RFEF.

1:07 Afspelen knop Spaanse bondsvoorzitter na omstreden kus: 'Ik ga niet aftreden'

WK-succes werd al overschaduwd door conflict bondscoach en speelsters

De triomf van Spanje op het WK werd ook al overschaduwd door het conflict tussen bondscoach Jorge Vilda en de speelsters. Een jaar geleden eisten vijftien internationals het vertrek van de keuzeheer.

De sfeer was verziekt, de omgang met blessures zou niet goed zijn en onder deze coach haalden de speelsters niet het maximale uit de mogelijkheden, zo luidde de boodschap. Maar de bond hield vast aan Vilda, die liefst twaalf van de vijftien internationals thuisliet voor het WK.

Rubiales kondigde vrijdag aan dat Vilda kan rekenen op een nieuw, vierjarig contract met een jaarsalaris van 500.000 euro.

0:41 Afspelen knop Spaanse bondsvoorzitter kust Hermoso op mond na winnen WK-finale

Hermoso eiste maatregelen tegen Rubiales

Na de zege van Spanje in de WK-finale tegen Engeland was vooral Rubiales onderwerp van gesprek. Te zien was dat de bondsvoorzitter aanvaller Hermoso tijdens de prijsuitreiking eerst innig omhelsde. Even later plaatste hij zijn handen om het hoofd van de middenvelder en gaf hij haar een kus vol op de mond.

Hiervoor bood hij maandag zijn excuses aan en vrijdag kwam Rubiales er nogmaals op terug. "Het was een spontane kus, die wederzijds was. Dat is de sleutel. Moet ik hiervoor wijken? Ik zal vechten tot het einde."

Hermoso eiste eerder deze week in een verklaring die ze liet uitgaan via de spelersvakbond FUTPRO een straf voor Rubiales. "We vragen de Spaanse voetbalbond de noodzakelijke protocollen te implementeren, de rechten van de spelers te waarborgen en maatregelen te nemen."

Donderdag werd bekend dat de FIFA een onderzoek is gestart naar het gedrag van Rubiales. Onduidelijk is wat de wereldvoetbalbond precies tegen het licht zal houden.

De bondspreses misdroeg zich ook door vlak na het laatste fluitsignaal van de WK-finale een obsceen gebaar te maken op de tribune, in het bijzijn van de Spaanse koningin Letizia en de zestienjarige prinses Sofía. "Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden, de euforie was op dat moment zo groot", zei Rubiales vrijdag in zijn speech.

Rubiales is al vijf jaar actief als bondsvoorzitter

Rubiales is sinds mei 2018 in functie als bondsvoorzitter. Zijn termijn staat bol van incidenten. Zo brak hij enkele dagen voor het WK 2018 met bondscoach Julen Lopetegui toen bleek dat die in onderhandeling was met Real Madrid.