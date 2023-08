Leegloop bij AZ: ook verdediger Hatzidiakos lijkt te vertrekken

Delen via E-mail

In navolging van Tijjani Reijnders (AC Milan), Sam Beukema (Bologna), Milos Kerkez (AFC Bournemouth) en Jesper Karlsson (Bologna) lijkt ook Pantelis Hatzidiakos te vertrekken bij AZ. De 26-jarige verdediger staat in de concrete belangstelling van Serie A-club Cagliari.

"Hopelijk was dit mijn laatste thuiswedstrijd", vertelde Hatzidiakos donderdag aan ESPN na het 1-1-gelijkspel tegen SK Brann in de play-offs van de Conference League.

De Grieks international meldde dat hij nog geen akkoord heeft bereikt met Cagliari, maar doet geen moeite te ontkennen dat er iets speelt. "Het is mooi weer daar, we gaan het zien. Maar ik heb nog niet getekend, het kan nog alle kanten op. Het kan ook zomaar een andere club worden."

Het contract van Hatzidiakos met AZ loopt volgend jaar zomer al af. De Griek, een exponent van de jeugdopleiding, speelde ruim tweehonderd duels in de hoofdmacht van de Alkmaarders.

Hatzidiakos wil sowieso eerst nog de groepsfase van de Conference League bereiken met AZ. De verdediger liet donderdag de 1-1 aantekenen voor de zeer pover spelende halvefinalist van vorig seizoen. "Een slordige wedstrijd, we kunnen veel beter", oordeelde de verdediger. "Misschien hadden sommige spelers hun dag niet. Wij kunnen daar in elk geval winnen."

Mochten Pavlidis en Hatzidiakos de deur deze zomer achter zich dichttrekken in Alkmaar, dan is AZ liefst zes spelers kwijt van de basisploeg die vorig seizoen met 0-1 verloor van West Ham United in de halve finale van de Conference League en daardoor de finale van het toernooi misliep. Alleen Mathew Ryan, Yukinari Sugawara, Sven Mijnans, Jordy Clasie en Myron van Brederode zijn dan nog overgebleven.