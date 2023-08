FC Twente baalt na zwaar verlies tegen Fenerbahçe van rode kaart Regeer

Zowel trainer Joseph Oosting als aanvoerder Robin Pröpper van FC Twente denkt dat de rode kaart van Youri Regeer de ploeg donderdag de das om heeft gedaan in de wedstrijd tegen Fenerbahçe in de play-offs van de Conference League.

In de met 5-1 verloren wedstrijd moest Regeer kort voor rust inrukken wegens een harde tackle. Dat gebeurde vlak nadat FC Twente de 1-1 om de oren had gekregen. In ondertal werd de ploeg van Oosting in de tweede helft overlopen, waardoor de return van volgende week een formaliteit lijkt.

Volgens de oefenmeester had FC Twente alles onder controle in het eerste bedrijf. "Het ging volgens plan. Ik vond dat we het in de eerste helft heel goed deden. We waren rustig aan de bal en konden onder de druk van Fenerbahçe uit voetballen", laat Oosting weten op de clubsite van FC Twente.

"We kwamen verdiend op 0-1 en hadden 0-2 kunnen maken. Uiteindelijk krijgen we uit een afgeslagen corner de 1-1 tegen. Maar het breekpunt in de wedstrijd was wel de rode kaart in de eerste helft."

Oosting omschrijft de 5-1-uitslag als "geflatteerd". "Ik vind dat we meer verdiend hadden, ook als je ziet hoe we hier gestreden hebben."

Aanvoerder Pröpper ziet de rode kaart eveneens als een kantelpunt, vertelt hij voor de camera van FC Twente TV. "Zij hebben genoeg kwaliteit om het met elf tegen tien uit te spelen. Met elf tegen elf had ik het nog wel willen zien. In de eerste helft ging het redelijk gelijk op. We kregen zelfs een kans op de 0-2. Ik baal heel erg van de rode kaart en hoe de tegengoals vielen."

'We gaan er alles aan doen het recht te zetten'

Afgelopen seizoen moest FC Twente in de latere verliezend finalist Fiorentina zijn meerdere erkennen in de play-offs van de Conference League. Nu gaat het doek normaal gesproken opnieuw vallen in de laatste voorronde.