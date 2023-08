Steijn vreest dat hattrickheld Kudus zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft donderdag genoten van Mohammed Kudus, maar vreest ook dat het de laatste keer was. De Ghanese spelmaker droeg met een hattrick bij aan een simpele 1-4-zege op Ludogorets in de play-offs van de Europa League.

Kudus wordt al een tijdje begeerd door West Ham United. Inmiddels is een akkoord tussen Ajax en de Premier League-club nabij, zo erkende Steijn na de wedstrijd in Bulgarije.

"Daar lijkt het wel op. Hoe erg we hem gaan missen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Hij is een van onze topspelers", zei de trainer van Ajax voor de camera van RTL 7.

"Hij kan een goal maken en assists geven, is ijzersterk, kan op veel verschillende posities spelen, is creatief en ligt goed in de groep. Het is heel knap dat hij ondanks alle perikelen zo stoïcijns bleef. Hij heeft hard gewerkt voor de ploeg en verdiende een publiekswissel."

Ook Kudus verwacht dat transfer doorgaat

Kudus zelf zei tegen RTL 7 eveneens te verwachten dat hij vertrekt. "Ik denk het wel, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren. De gesprekken lopen nog. West Ham United? Dat is een mooie club."

Steijn was verder grotendeels tevreden over wat Ajax liet zien tegen Ludogorets. De oud-trainer van Sparta Rotterdam ziet dat zijn ploeg beter ingespeeld raakt.

"In de voorbereiding creëerden we heel veel kansen en gaven we de doelpunten vrij makkelijk weg. We hebben een stap gemaakt. We waren effectief en gaven de goals niet zo makkelijk weg."

De return tussen Ajax en Ludogorets is volgende week donderdag om 20.00 uur. Komend weekend zijn de Amsterdammers vrij. Volgende week zondag wacht Ajax een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.