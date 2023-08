Ajax mede dankzij hattrick Kudus al vrijwel zeker van groepsfase Europa League

Ajax lijkt al na één wedstrijd zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League. Mede dankzij een hattrick van Mohammed Kudus wonnen de Amsterdammers de heenwedstrijd in de play-offs tegen Ludogorets met 1-4.

Al binnen twintig minuten was het 0-2 in Bulgarije. Beide doelpunten kwamen van Kudus, die in de tweede helft ook de vierde treffer maakte. Brian Brobbey had er nog in de eerste helft 0-3 van gemaakt. Bij het ingaan van de slotfase redde Ludogorets-verdediger Olivier Verdon de eer uit een penalty.

Mogelijk waren het de laatste doelpunten van Kudus voor Ajax. De 23-jarige Ghanees wordt al een tijdje begeerd door West Ham United. Volgens Britse media is er inmiddels ook interesse vanuit Saoedi-Arabië.

Door de uitslag van 0-4 lijkt de return tussen Ajax en Ludogorets een formaliteit. De ploegen treffen elkaar volgende week donderdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

1:25 Afspelen knop Kudus schiet Ajax vroeg op voorsprong in Bulgarije

Ajax heeft weinig te vrezen van zwak Ludogorets

De openingsfase van Ludogorets-Ajax was wat gezapig, al waren de bezoekers uit Amsterdam eigenlijk al meteen de betere ploeg. Het mondde na een kwartier uit in de eerste goal van Kudus, die knap raak schoot in de korte hoek.

Zo'n twee minuten later was het al 0-2. Na een mooie aanval kreeg Kenneth Taylor de bal met een mooie steekpass bij Kudus, die voormalig Eredivisie-keeper Sergio Padt voor de tweede keer passeerde.

In het vervolg van de eerste helft moest Ajax af en toe uitkijken bij tegenaanvallen van Ludogorets, al werden die nooit écht gevaarlijk. Zelf sloeg de ploeg van Maurice Steijn nog een keer toe via Brobbey, die door de benen van Padt raak kopte.

1:15 Afspelen knop Kudus zet Ajax na fraaie aanval op 0-2 tegen Ludogorets

Ajax-keeper Gorter blinkt uit

Na rust was keeper Jay Gorter een van de uitblinkers bij Ajax. Hij liet zich na een paar minuten gelden met een knappe redding op een lage inzet en had ook later in de tweede helft een fraaie save in huis.

Tussendoor maakte opnieuw Kudus de stand nog wat mooier voor Ajax. Weer was de Ghanees het eindstation van een mooi uitgespeelde aanval. Door dat doelpunt was het verzet van Ludogorets definitief gebroken, voor zover dat al niet het geval was.

Toch moest Gorter de bal nog een keer uit zijn doel halen. Ludogorets-verdediger Verdon mocht twintig minuten voor tijd een penalty nemen na hands van Jorrel Hato en faalde niet. Maar de spanning was toen al ver te zoeken. In de extra tijd liet Gorter zich nogmaals zien met een mooie redding.