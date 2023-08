AZ moet aan de bak in Noorwegen na gelijkspel tegen SK Brann in play-offs

AZ is donderdagavond in eigen huis tegen het Noorse SK Brann niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel. De Alkmaarders moeten daardoor volgende week nog vol aan de bak om een ticket voor de groepsfase van de Conference League binnen te halen.

Na een eerste helft waarin kansen schaars waren, sloeg de nummer vijf van Noorwegen als eerste toe. Niklas Castro schoot de bal diagonaal achter AZ-doelman Matthew Ryan. Daarmee zorgde de Chileen voor de terechte voorsprong voor Brann, dat in het AFAS Stadion weinig van een matig AZ te duchten had.

De ploeg van trainer Pascal Jansen schakelde na het tegendoelpunt een tandje bij. De Alkmaarse aanvalsdrang leidde tot de gelijkmaker van aanvoerder Pantelis Hatzidiakos. De Griekse centrumverdediger kopte na een rebound binnen. AZ zocht vervolgens naar een voorsprong, maar die kwam er niet.

Daardoor wacht AZ, dat zonder de geblesseerde Jordy Clasie speelde, volgende week in Noorwegen een pittige uitdaging om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders bereikten vorig seizoen nog de halve finales van het derde Europese toernooi. Daarin was de latere winnaar West Ham United over twee duels te sterk.

Pantelis Hatzidiakos voorkwam met zijn rake kopbal een nederlaag voor AZ. Foto: Pro Shots

AZ heeft het lastig met stug Brann

Ten opzichte van de overwinning in de Eredivisie op RKC (1-3) wijzigde AZ-trainer Jansen zijn opstelling op één plek: Djordje Mihailovic speelde in plaats van Kenzo Goudmijn. Clasie bleek nog niet fit genoeg voor het duel met Brann. Vangelis Pavlidis stond wél in de basis, ondanks hardnekkige geruchten over een transfer naar Sevilla. Ook voormalig Brann-speler David Møller Wolfe startte bij AZ.

AZ had het de gehele wedstrijd lastig met de bezoekers. In de eerste helft kwam de ploeg van Jansen amper tot kansen en werd AZ-doelman Ryan wel een aantal keren op de proef gesteld. De grootste mogelijkheid was voor Brann-aanvaller Frederik Børsting. Hij kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en haalde hard uit, maar zag zijn inzet worden gekeerd door Ryan.

Yukinari Sugawara testte de Brann-doelman vlak voor rust nog wel uit een vrije trap, maar produceerde slechts een zacht schot. Na een zwakke eerste helft werd AZ door het thuispubliek op een klein fluitconcert getrakteerd, maar het Alkmaarse spel werd daar in het eerste kwartier na rust niet beter van.

AZ kreeg via Mihailovic snel na rust nog wel een aardige kans. Een laag schot van de middenvelder rolde via de hakken van Pavlidis bijna binnen. Maar daarna sloeg Brann toe. Castro werd middels een steekpass van Bard Finne weggestuurd en schoot de bal diagonaal achter Ryan.