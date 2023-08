Europees avontuur FC Twente lijkt voorbij na pijnlijke avond in Istanboel

Een tiental van FC Twente heeft donderdag niet voor een stunt kunnen zorgen op bezoek bij Fenerbahçe in de play-offs van de Conference League. Dankzij doelpunten van onder anderen voormalig FC Twente-speler Jayden Oosterwolde oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski wonnen de Turken met 5-1.

FC Twente kwam in het kolkende Sükrü Saraçoglu-stadion in Istanboel in de 20e minuut nog wel verrassend op voorsprong. Spits Manfred Ugalde schoot een rebound binnen, nadat zijn schot eerst via de paal van het doel af was geketst. FC Twente kreeg kansen op een tweede treffer, maar zag de wedstrijd daarna compleet kantelen.

Door een kopbal van grote afstand van voormalig FC Twente-speler Jayden Oosterwolde kwam Fenerbahçe op 1-1, waarna de tukkers door een rode kaart van Youri Regeer - die zijn tegenstander hard op het onderbeen raakte - ook nog eens met een man minder verder moesten. Daarna ging het volledig mis voor de ploeg van trainer Joseph Oosting.

Voormalig Feyenoord-speler Sebastian Szymanski schoot tien minuten na rust de tweede Turkse treffer binnen. Dankzij een assist van oud-NEC-speler Ferdi Kadioglu op de trefzekere Irfan Kahveci werd het 3-1 voor Fenerbahçe. Diezelfde Kahveci zorgde daarna voor de 4-1, waarna voormalig FC Twente-speler Dusan Tadic uit een strafschop de 5-1 voor de 19-voudig Turks kampioen binnenschoot.

Door de ruime nederlaag wacht FC Twente een loodzware klus om zich nog te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. De laatste keer dat de Enschede club actief was in een Europees hoofdtoernooi was in 2012. De return in De Grolsch Veste is volgende week donderdag.

De rode kaart voor FC Twente-speler Youri Regeer deed de wedstrijd kantelen in he voordeel van Fenerbahçe. Foto: Pro Shots

FC Twente begint vlijmscherp in Istanboel

Hoewel FC Twente afgelopen weekend won van PEC Zwolle (3-1), gooide trainer Oosting zijn elftal behoorlijk om. Onder anderen Mathias Kjølø en Michel Vlap keerden terug in de basis, waardoor Mats Rots en Ricky van Wolfswinkel op de bank zaten. Joshua Brenet ontbrak met een blessure. Ook de tegen PEC geblesseerd uitgevallen Regeer stond in de basis.

In Istanboel was FC Twente in de openingsfase de betere ploeg. De tukkers kwamen er een aantal keer gevaarlijk uit en sloegen in de 20e minuut toe. Ugalde vuurde vanaf een meter of elf eerst tegen de paal, maar was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken. Een droomstart dus voor FC Twente, die een aantal minuten later bijna nóg mooier werd.

Ugalde was met een hard schot dichtbij en in de rebound raakte Vlap van dichtbij het hoofd van doelman Irfan Egribayat. Maar in plaats van 0-2 werd het na ruim een half uur spelen 1-1. Uitgerekend Oosterwolde kopte van grote afstand binnen op aangeven van Szymanski. De 22-jarige centrale verdediger speelde 41 wedstrijden voor FC Twente en deed zijn oude club zodoende pijn.

Manfred Ugalde zette FC Twente nog wel op voorsprong bij Fenerbahçe. Foto: Pro Shots

Wedstrijd kantelt na rode kaart Regeer

Voor de ploeg van trainer Oosting was er desondanks niet veel aan de hand, tot Regeer zich liet gaan. De vleugelverdediger raakte Mert Müldür hard op zijn rechterbeen. De scheidsrechter deed het af met geel, maar na een ingreep van de VAR moest Regeer het veld toch met een rode kaart verlaten.

Fenerbahçe nam de wedstrijd daarna stevig in handen. FC Twente kwam er amper meer uit en bleef wat gelukkig overeind, mede omdat een doelpunt van Michy Batshuayi werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar de treffer van Szymanski na een uur spelen bleef wél staan. De oud-Feyenoorder schoot uit een voorzet van voormalig Manchester United-middenvelder Fred binnen.