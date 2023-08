Ajax begint met Taylor en Wijndal aan Europa League-duel met Ludogorets

Ajax begint donderdagavond met Kenneth Taylor en Owen Wijndal aan het duel met Ludogorets in de play-offs van de Europa League. Branco van den Boomen en Annas Salah-Eddine zitten daardoor op de bank.

In de eerste twee Eredivisie-duels van Ajax stond Branco van den Boomen nog in de basis. Op de plek van de van Toulouse overgekomen middenvelder kiest Ajax-trainer Steijn nu voor Taylor. De 21-jarige Alkmaarder stond in de competitiewedstrijd tegen Heracles (4-1-zege) nog in de basis, maar was tegen Excelsior (2-2-gelijkspel) bankzitter.

Ook Steven Berghuis heeft een basisplaats. De 31-jarige middenvelder moest de eerste twee Eredivisie-duels van het seizoen missen door een schorsing. Die kreeg hij opgelegd nadat hij vorig seizoen na het verloren competitieduel met FC Twente een omstander een klap had gegeven. In de Europa League kan Berghuis wél spelen, waardoor de voor 14 miljoen euro aangetrokken Carlos Forbs naar de bank verhuist.

Volg nieuws over Ajax Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax Blijf met meldingen op de hoogte

Wijndal start bij Ajax in plaats van Salah-Eddine, die zaterdag in het competitieduel met Excelsior nog vanaf het begin mocht aantreden. De beoogde linksback van Ajax, de deze week van Royal Antwerp FC overgenomen Gastón Ávila, is er nog niet bij. De club schreef de Argentijn te laat in om speelgerechtigd te zijn voor het duel. Hetzelfde geldt voor verdediger Josip Sutalo, die overkwam van Dinamo Zagreb.

Ook spits Chuba Akpom ontbreekt bij Ajax. De Engelsman wacht nog altijd op zijn werkvergunning. De kans is groot dat hij volgende week ook de return in Amsterdam mist. Ajax nam Akpom deze zomer voor 12,3 miljoen euro over van Middlesbrough.

Foto: NU.nl

Kudus 'gewoon' in de basis, ook Sánchez van de partij

Brian Brobbey staat bij Ajax in de spits. Achter hem heeft Mohammed Kudus een basisplek. De 23-jarige Ghanees wordt al weken gelinkt aan een transfer naar West Ham United, maar tot een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA heeft het nog niet geleid.

De van Viborg FF overgenomen Gaaei behoort voor het eerst tot de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Rechtbsack Jorge Sánchez reisde wel mee naar Razgrad, maar zit in afwachting van een transfer naar FC Porto op de tribune.

Het doel van Ludogorets wordt verdedigd door Sergio Padt. De voormalig doelman van Ajax en FC Groningen is sinds de zomer van 2021 actief voor de Bulgaarse topclub, waarmee hij twee landstitels pakte.