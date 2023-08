FC Groningen strikt United-aanvaller: 'Heb met Donny van de Beek gesproken'

FC Groningen heeft zich verzekerd van de diensten van aanvaller Noam Emeran. De twintigjarige Fransman komt over van Manchester United en heeft in de Euroborg een contract voor vier seizoenen getekend.

"FC Groningen heeft een goed plan met me en uit de gesprekken bleek dat de club mij goed kende als speler", vertelt Emeran op de site van FC Groningen. "Dit is voor mij de beste keuze om me zowel op het veld als daarbuiten te ontwikkelen. Mijn doelen zijn natuurlijk om veel te spelen, goals te maken, assists te geven; kortom, een betere versie van mezelf te worden."

De Groningers aasden al even op Emeran en hebben hem nu op permanente basis gestrikt. De aanvaller speelde sinds de zomer van 2019 voor Manchester United, waarvoor hij geen officieel duel afwerkte. Wel liet trainer Erik ten Hag hem in de voorbereiding op het nieuwe seizoen opdraven in de wedstrijd tegen Leeds United, waarbij hij scoorde.

Voor de Fransman zat speeltijd in het eerste team er dit seizoen desondanks niet in. Dat hij vervolgens voor een overstap naar FC Groningen koos, was mede te danken aan Manchester United-teamgenoot Donny van de Beek. "Hij vertelde me dat FC Groningen een goede club is, met veel support en familiair. Ik heb een video gezien van de supporters tijdens de vorige thuiswedstijd. Ze willen echt strijden voor hun club en ik wil strijden voor de supporters", zegt Emeran.

Emeran is niet de eerste oud-speler van Manchester United die in de Euroborg neerstrijkt. Hetzelfde deed spits Erik Nevland - met een tussenpauze van vijf seizoenen bij Viking FK - in de zomer van 2004. De Noor groeide bij FC Groningen uit tot een clubicoon.