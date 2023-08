FC Groningen strikt United-aanvaller, AC Milan-spits naar Fortuna

FC Groningen heeft zich donderdag verzekerd van de diensten van aanvaller Noam Emeran. De twintigjarige Fransman komt over van Manchester United en heeft in de Euroborg een contract voor vier seizoenen getekend. Fortuna Sittard nam spits Marko Lazetic later op de dag op huurbasis over van AC Milan.

FC Groningen aasde al even op Emeran en heeft hem nu op permanente basis gestrikt. De aanvaller speelde sinds de zomer van 2019 voor Manchester United, waarvoor hij geen officieel duel afwerkte. Wel liet trainer Erik ten Hag hem in de voorbereiding op het nieuwe seizoen opdraven in de wedstrijd tegen Leeds United, waarbij hij scoorde.

Voor de Fransman zat speeltijd in het eerste team er dit seizoen desondanks niet in. Dat hij vervolgens voor een overstap naar FC Groningen koos, was mede te danken aan Manchester United-teamgenoot Donny van de Beek. "Hij vertelde me dat FC Groningen een goede club is, met veel support en familiair. Ik heb een video gezien van de supporters tijdens de vorige thuiswedstijd. Ze willen echt strijden voor hun club en ik wil strijden voor de supporters", zegt Emeran.

Emeran is niet de eerste oud-speler van Manchester United die in de Euroborg neerstrijkt. Hetzelfde deed spits Erik Nevland - met een tussenpauze van vijf seizoenen bij Viking FK - in de zomer van 2004. De Noor groeide bij FC Groningen uit tot een clubicoon.

FC Groningen degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien pakte uit de eerste twee duels in de Keuken Kampioen Divisie drie punten. Eerder versterkte het zich met onder anderen Kevin van Veen en Leandro Bacuna.

Marko Lazetic speelde vorig seizoen tien duels voor SCR Altach. Foto: Getty Images

AC Milan-spits Lazetic naar Fortuna

Ook Fortuna Sittard deed woensdag zaken met een gerenommeerde Europese club. De Limburgers hebben de Serviër Marko Lazetic op huurbasis overgenomen van AC Milan. Die club betaalde anderhalf jaar geleden nog zo'n 4,5 miljoen euro voor hem aan Rode Ster. De tweede helft van vorig seizoen werd Lazetic verhuurd aan het Oostenrijkse SCR Altach.

"Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna. Ik hoor goede verhalen over de Eredivisie en het is een competitie waarin jonge spelers een kans krijgen", reageert Lazetic op de clubsite van Fortuna. Technisch manager Américo Branco is ook in zijn nopjes. "We halen met Marko een talentvolle aanvaller, die op zeer jonge leeftijd al zijn eerste minuten in het profvoetbal maakte. Daarnaast heeft hij zijn debuut voor AC Milan al gemaakt. Die ervaring neemt hij mee naar Sittard."