PSV vangt ruim 1 miljoen euro dankzij transfer oude bekende Piroe naar Leeds

Joël Piroe heeft donderdag zijn overgang van Swansea City naar Leeds United afgerond. De transfer levert PSV een leuk zakcentje op, want de Eindhovense club ontvangt dankzij een doorverkooppercentage naar verluidt ruim 1 miljoen euro.

De 24-jarige Piroe verdiende zijn transfer naar Leeds United dankzij twee uitstekende seizoenen bij Championship-club Swansea. In zijn debuutseizoen kwam de Wijchenaar tot 22 doelpunten, om dat in zijn tweede seizoen met 19 treffers bijna te evenaren.

Eerder was Piroe jarenlang actief in de jeugdopleiding van PSV, nadat hij als tiener was overgekomen van Feyenoord. In Eindhoven stond Piroe bekend als groot talent, maar hij kon de verwachtingen er niet waarmaken. Ook een seizoen op huurbasis bij Sparta werd geen succes.