Gladon verlaat Fortuna voor 'lucratief avontuur', Heerenveen strikt Van der Hart

Fortuna Sittard neemt per direct afscheid van Paul Gladon. De aanvaller vertrekt naar de Armeense koploper Noah FC. Sc Heerenveen heeft zich donderdag versterkt met de transfervrije doelman Mickey van der Hart.

Gladon noemt zijn vertrek bij Fortuna geen eenvoudige keuze. "Voor mij en mijn gezin is Limburg in korte tijd vertrouwd gaan voelen. We hebben het ook altijd enorm naar ons zin gehad. Daarnaast hebben de supporters er ook altijd voor gezorgd dat ik me enorm gewaardeerd voelde. Ik weet zeker dat ik nog terugkom in Sittard."