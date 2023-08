Manchester City legt tientallen miljoenen op tafel voor Belgisch talent Doku

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Jérémy Doku heeft donderdag zijn transfer van Stade Rennais naar Manchester City afgerond. De Engelse topclub betaalt naar verluidt zo'n 60 miljoen euro voor de Belgische aanvaller, die in het Etihad Stadium een meerjarig contract heeft getekend.

De 21-jarige Doku lag nog twee jaar vast bij Stade Rennais, dat de buitenspeler in 2020 voor 26 miljoen overnam van Anderlecht. De Belgische club zou nu nog eens 8 miljoen euro ontvangen vanwege een doorverkoopclausule.

Doku speelde 92 wedstrijden voor Stade Rennais, waarin hij twaalf doelpunten maakte en tien assists gaf. In september 2020 debuteerde de aanvaller in de nationale ploeg van België. Inmiddels staat hij op twee goals in veertien interlands.