Messi schittert dit keer met cruciale assists: Inter Miami bereikt weer een finale

Inter Miami heeft zich woensdagavond mede dankzij twee assists van Lionel Messi geplaatst voor de finale van de US Open Cup. De club uit Florida rekende pas in de beslissende penaltyreeks af met FC Cincinnati.

Inter Miami keek in het TQL Stadium halverwege de tweede helft nog tegen een 2-0-achterstand aan. Messi bracht in de 68e minuut leven in de brouwerij door een vrije trap op het hoofd van Leonardo Campana te plaatsen: 2-1.

FC Cincinnati leek alsnog met de zege aan te haal te gaan, maar in de zevende minuut van de blessuretijd leverde Messi zijn tweede assist van de avond. Opnieuw verzilverde Campana het puike voorwerk: 2-2.

In de verlenging werd het 3-3, waarna een penaltyserie de beslissing moest brengen. Messi benutte de eerste strafschop namens Inter Miami en zag FC Cincinnati de vijfde missen.

Messi maakt verpletterende entree in VS

De halve finale in Ohio was het eerste duel van Messi voor Inter Miami waarin hij niet tot scoren kwam. In de voorgaande zeven wedstrijden maakte de 36-jarige Argentijn tien doelpunten.

De US Open Cup is het oudste bekertoernooi van de Verenigde Staten, vergelijkbaar met de FA Cup in Engeland. Inter Miami neemt het eind september in de finale op tegen Houston Dynamo, dat met 3-1 te sterk was voor Real Salt Lake.

Vorige week won Inter Miami al de Leagues Cup. Dat was de eerste prijs van Messi in de Verenigde Staten. De Leagues Cup is een bekertoernooi voor clubs uit de MLS en de Mexicaanse competitie.

MESSI TO CAMPANA AGAIN AT THE DEATH TO SEND IT TO EXTRA TIME#InterMiamiCF // @opencup

pic.twitter.com/gIF0c9Z8Bw — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2023

Duels Lionel Messi voor Inter Miami Inter Miami-Cruz Azul 2-1 (1 goal Messi)

(1 goal Messi) Inter Miami-Atlanta United 4-0 (2 goals Messi)

(2 goals Messi) Inter Miami-Orlando City 3-1 (2 goals Messi)

(2 goals Messi) Inter Miami-Dallas 4-4 (2 goals Messi)

(2 goals Messi) Inter Miami-Charlotte FC 4-0 (1 goal Messi)

(1 goal Messi) Inter Miami-Philadelphia Union 4-1 (1 goal Messi)

(1 goal Messi) Inter Miami-Nashville SC 1-1 (1 goal Messi)

(1 goal Messi) Inter Miami-FC Cincinnati 3-3