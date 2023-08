Vilhena verliest met Panathinaikos in play-offs CL, Galatasaray wint op de valreep

Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld hebben met Panathinaikos woensdag een nederlaag geleden in de play-offs van de Champions League. De Nederlanders verloren met hun Griekse broodheer met 2-1 op bezoek bij Sporting Braga. Galatasaray won op de valreep.

Het openingsdoelpunt kwam van de voet van spits Abel Ruiz, die de bal na 51 minuten spelen in de linkerbenedenhoek schoot. Álvaro Djaló verdubbelde zestien minuten voor tijd de voorsprong, waarna Daniel Mancini in de blessuretijd de 2-1 maakte. Daardoor wacht voor Vilhena en Schenkeveld volgende week in de return een loodzware klus om het hoofdtoernooi van de Champions League nog te bereiken.

Vilhena speelt sinds dit seizoen voor Panathinaikos. Na zijn vertrek bij Feyenoord in de zomer van 2019 kwam hij via FC Krasnodar, Espanyol en Salernitana in Athene terecht. Daar trof hij oud-Feyenoord- en PEC-speler Schenkeveld, die bezig is aan zijn vijfde seizoen in Griekse dienst. Panathinaikos schakelde in de derde voorronde verrassend Olympique Marseille uit.

Galatasaray deed op bezoek bij het Noorse Molde FK goede zaken richting de return van volgende week. De Turkse topclub leek niet verder te komen dan een 2-2-gelijkspel, maar won dankzij voormalig AZ-speler Fredrik Midtsjø in de blessuretijd alsnog met 2-3. Galatasaray kwam al snel met 1-0 achter, maar herstelde zich dankzij doelpunten van Sérgio Oliveira en Mauro Icardi. Eirik Haugan maakte de 2-2, waarna de Turken dus alsnog de winst grepen.

Bij de bezoekers stonden onder anderen voormalig Eredivisie-spelers Angeliño en Dries Mertens in de basis. Hakim Ziyech ontbrak nog. De dertigjarige middenvelder kwam vorige week over van Chelsea, waar hij weinig uitzicht meer had op speeltijd.

Fredrik Midtsjø bezorgde Galatasaray op de valreep de winst. Foto: ANP

Aanvoerder Chery speelt gelijk met Maccabi Haifa

Tjaronn Chery slaagde er met Maccabi Haifa niet in om in eigen huis te winnen van het Zwitserse Young Boys. In het Sammy Oferstadion kregen beide ploegen weinig mogelijkheden. Gescoord werd er dan ook niet. Daardoor blijft de spanning er volop in voor de return in Bern volgende week.

Chery, voormalig speler van onder meer ADO en FC Groningen, is bij de Israëlische club aanvoerder. De middenvelder aast met zijn ploeg op de tweede deelname aan de Champions League-groepsfase op rij. Vorig seizoen pakte de elfvoudig Israëlisch kampioen in een poule met Paris Saint-Germain, Benfica en Juventus drie punten.