Spaanse voetbalster Hermoso eist straf voor bondsvoorzitter na kus op mond

Jennifer Hermoso eist dat de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales een straf krijgt voor de kus die hij zondag op haar mond gaf na de gewonnen WK-finale tegen Engeland. Dat meldt de Spaanse voetbalster woensdag in een verklaring via spelersvakbond FutPro.

"Vanuit FutPro uiten we onze krachtige veroordeling van gedrag dat de waardigheid van vrouwen schendt", meldt Hermoso in de verklaring. "We vragen de Spaanse voetbalbond de noodzakelijke protocollen te implementeren, de rechten van de spelers te waarborgen en voorbeeldige maatregelen te nemen."

"Het is essentieel dat ons nationale team, de huidige wereldkampioen, altijd wordt vertegenwoordigd door figuren die waarden van gelijkheid en respect op alle gebieden uitstralen. Het is noodzakelijk om vooruitgang te blijven boeken in de strijd voor gelijkheid, een strijd die onze vrouwelijke spelers met vastberadenheid hebben gevoerd en ons heeft gebracht tot de positie waarin we ons vandaag bevinden."

Bij de huldiging na de gewonnen WK-finale van zondag tegen Engeland (1-0) omhelsde Rubiales alle Spaanse speelsters, maar kreeg Hermoso een kus op de mond. "Ik vond het niet leuk", reageerde de 33-jarige aanvaller vrijwel direct na de gebeurtenis.

0:41 Afspelen knop Spaanse bondsvoorzitter kust Hermoso op mond na winnen WK-finale

Kus was volgens Rubiales 'heel spontaan'

Later zwakte de Spaanse bond de reactie van Hermoso af in een verklaring die naar Spaanse media werd verstuurd. "Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK", zei Hermoso in het citaat. "De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid."

Maandag ging Rubiales door het stof. "Ik heb waarschijnlijk een fout gemaakt", zei hij toen. "In een moment van uitbundigheid gebeurde dit zonder kwade bedoelingen heel spontaan. Als mensen zich hierdoor beschadigd voelen, moet ik mijn excuses aanbieden. Dat kan niet anders."