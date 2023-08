FC Twente geniet voor duel met Fenerbahçe: 'Je slingert achter politie in hectiek'

FC Twente-trainer Joseph Oosting geniet met zijn ploeg van het Europese avontuur. Dat vertelde de 51-jarige Emmenaar woensdag op de afsluitende persconferentie voor het duel met het Turkse Fenerbahçe in de voorronde van de Conference League.

Een week geleden speelde FC Twente in het relatief rustige Letland tegen FC Riga. Maar een duel in Turkije is andere koek, heeft Oosting woensdag gemerkt.

"Vandaag slinger je achter een politie-escorte door de drukte van de hectische metropool Istanboel. Dat hoort bij het mooie avontuur dat Europees voetbal heet, we gaan daar met ons allen gewoon van genieten'", zei Oosting op de persconferentie.

De Enschedeërs maken zich op voor al hun vijfde Europese duel van het seizoen. In de tweede voorronde van de Conference League versloeg FC Twente het Zweedse Hammarby IF, waarna in de derde voorronde dus FC Riga werd geklopt. Komt de ploeg van Oosting ook het tweeluik met Fenerbahçe goed door, dan plaatst FC Twente zich voor het eerst sinds 2012 voor een Europees hoofdtoernooi.

Oosting beseft dat FC Twente in de Turkse topclub een zware tegenstander heeft getroffen. "Fenerbahçe heeft een heel goed team en goede spelers, van wie we er een aantal natuurlijk kennen van vorig seizoen uit de Eredivisie. Voor ons is dit een mooie krachtmeting om te kijken waar we staan ten opzichte van een tegenstander als deze."

Het duel in het Sükrü Saraçoglu-stadion in Istanboel begint donderdag om 19.00 uur.

FC Twente trainde woensdag in het stadion van Fenerbahçe. Foto: Pro Shots

AZ zonder Clasie tegen SK Brann

Ook AZ staat voor een van twee cruciale duels in de voorronde van de Conference League, donderdag tegen het Noorse SK Brann. De Alkmaarders kunnen in de heenwedstrijd in het eigen AFAS Stadion niet beschikken over Jordy Clasie, vertelde trainer Pascal Jansen op de persconferentie.

"Maar ik kan ruimschoots kiezen uit de selectie die er nu staat. Dat zijn dezelfde namen als afgelopen zondag (toen AZ met 3-1 bij RKC won, red.)", zei Jansen.

AZ bereikte de laatste voorronde van de Conference League door over twee duels zonder veel moeite af te rekenen met het Andorrese Santa Coloma. Jansen denkt dat AZ het tegen Brann niet makkelijk gaat krijgen.

"Brann is een ploeg die streeft naar een hoge intensiteit. Dat was bijzonder om te zien vanuit de Noorse competitie, maar ook in Europese wedstrijden. Daar voldoen ze echt aan. Ze zijn fanatiek in het druk zetten wanneer ze de bal niet hebben. Dat wordt interessant."