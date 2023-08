Ajax-coach Steijn geeft Berghuis basisplaats tegen Ludogorets in play-offs EL

Steven Berghuis staat donderdag in de basis bij Ajax in de heenwedstrijd tegen Ludogorets in de play-offs van de Europa League. Dat liet trainer Maurice Steijn woensdag op de persconferentie in het Bulgaarse Razgrad weten.

"Ja", was het korte maar krachtige antwoord van Steijn op de vraag of Berghuis donderdag gaat spelen. Voor de aanvaller worden het zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen.

De 31-jarige Berghuis miste de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen door een schorsing. Hij werd eind juni voor twee duels geschorst vanwege de slaande beweging richting een supporter na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Twente eind vorig seizoen.

Berghuis kreeg tegen FC Twente bovendien zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was daardoor al een duel geschorst. Hij heeft nu twee van zijn drie wedstrijden schorsing erop zitten in de Eredivisie.

Ook liet Steijn weten dat Anton Gaaei in ieder geval geen basisplaats krijgt. De Deense rechtsback kwam deze week voor naar verluidt 4 miljoen euro over van Viborg FF uit Denemarken. "Hij heeft laten zien dat hij een goede speler is", zei de coach van Ajax.

'Ludogorets zette indrukwekkende prestatie neer tegen Astana'

Steijn verwacht niet dat Ajax het niet eenvoudig gaat krijgen tegen Ludogorets. "Ik denk dat het een lastige wedstrijd wordt. Het is een goed team dat een indrukwekkende prestatie heeft neergezet tegen Astana."

In de derde voorronde poetste Ludogorets een 2-1-achterstand weg tegen FC Astana uit Kazachstan. De Bulgaren haalden met 5-1 uit in de return voor eigen publiek.