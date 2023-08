Mwene verlaat PSV na vijf prijzen in twee jaar voor oude liefde Mainz

Delen via E-mail

Phillipp Mwene keert na twee jaar PSV terug bij FSV Mainz 05 in de Bundesliga. De 29-jarige Oostenrijker had onder nieuwe trainer Peter Bosz geen zicht meer op een basisplaats.

Mwene lag nog tot de zomer van 2024 vast bij PSV. Of Mainz een transfersom voor de vleugelverdediger heeft betaald, is niet bekend. Bij de Duitse club heeft hij een contract getekend tot de zomer van 2026.

In zijn twee jaar bij PSV was Mwene geregeld basisspeler. Hij kwam tot 73 duels in de hoofdmacht. De verdediger won vijf prijzen: twee keer het bekertoernooi en drie keer de Johan Cruijff Schaal.