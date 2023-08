Ludogorets-coach looft Ajax: 'Een van de grootste voetbalmachines van Europa'

Ludogorets-coach Ivaylo Petev heeft zich woensdag lovend uitgelaten over Ajax, donderdag de tegenstander in de voorronde van de Europa League. Volgens de Bulgaarse trainer behoren de Amsterdammers nog altijd tot de besten van Europa.

Ajax en Ludogorets bepalen in een tweeluik welke ploeg zich voor de groepsfase van de Europa League plaatst. Voor de 48-jarige Petev is duidelijk wie de favoriet is. "We hebben het geluk om een van de grootste voetbalmachines van Europa te ontmoeten", zei de trainer op de persconferentie. "We zijn blij met de kans om tegen Ajax te spelen."

In zijn voorbereiding op de wedstrijd sprak Petev met de voormalige Eredivisie-spelers Sergio Padt (ex-FC Groningen) en Aslak Witry (ex-AZ), die bij de Bulgaarse kampioen onder contract staan. "Die informatie zal nuttig zijn. Het belangrijkste voor ons is dat we alles volgens plan doen en onze emoties onder controle weten te houden."

Voor zijn periode bij Ludogorets was Petev onder meer bondscoach van Bulgarije en Bosnië en Herzegovina. "Het grootste team waar ik tegen heb gespeeld als coach is Frankrijk. Direct daarna komt Ajax", vervolgde hij zijn lofzang. "Ajax heeft een bepaalde klasse waarmee wij nog niet eerder te maken hebben gehad."

'Hebben laten zien wat we kunnen voor onze fans'

"Ik verwacht een geweldig spektakel", vertelde Petev. "Ajax heeft veel individuele kwaliteiten. Elke speler bezit klasse, maar onze jongens zijn er klaar voor als we als team spelen. Ik vertrouw ze volledig."

De coach is dan ook vol vertrouwen richting het thuisduel in het Bulgaarse Razgrad. "We hebben laten zien wat we kunnen voor onze fans. Het enige waar we aan moeten werken, zijn de resultaten in uitwedstrijden."

Daarmee doelde Petev op de nederlaag tegen FC Astana in de vorige kwalificatieronde van de Europa League (2-1) en de competitienederlaag tegen Cherno More (1-0) van zondag.