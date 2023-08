Oud-international Dost verrast door bij slecht gestart NEC te tekenen

NEC heeft woensdag de verrassende komst van Bas Dost afgerond. De 34-jarige aanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij FC Utrecht en heeft een contract voor één jaar getekend bij de Nijmeegse middenmoter.

"Ik heb de gesprekken met NEC altijd als positief ervaren en had vanaf het eerste moment het gevoel dat ze me graag wilden hebben", zegt Dost op de website van NEC. "Daarnaast spraken de verhalen over de club en de stad Nijmegen mij ook erg aan. Ik ben fit en wil graag zo snel mogelijk mijn waarde voor het elftal bewijzen."

Dost was in het afgelopen seizoen niet zeker van een basisplaats bij FC Utrecht. Desondanks kwam de routinier tot 9 doelpunten in 24 wedstrijden.

Met Dost haalt NEC een schat aan ervaring binnen. Hij speelde in Nederland eerder voor FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen, waarna hij in het buitenland indruk maakte bij VfL Wolfsburg, Sporting CP, Eintracht Frankfurt en Club Brugge.

Dost gaat concurrentiestrijd aan met Hansen, Ogawa en Marques

"We zijn blij dat we onze selectie met een speler als Bas Dost kunnen versterken", vertelt technisch directeur Carlos Aalbers. "Met zijn ervaring, winnaarsmentaliteit en doelpunteninstinct is hij van toegevoegde waarde voor ons team en onze club."

Dost won onder meer de bekertoernooien van Portugal en Duitsland en werd met Club Brugge twee keer landskampioen. In 531 officiële optredens maakte de spits liefst 266 doelpunten. Hij droeg 18 keer het shirt van Oranje, waarin hij 1 keer scoorde.