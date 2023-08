Spaanse voetbalbond last vergadering in na veelbesproken kus van voorzitter

De Spaanse voetbalbond RFEF last vrijdagmiddag "met spoed" een vergadering in naar aanleiding van de kus die voorzitter Luis Rubiales afgelopen weekend gaf aan speelster Jennifer Hermoso bij de huldiging, na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0).

De krant Marca weet dat de bestuurders vinden dat er sprake is van een " buitensporige mediacampagne " tegen de in opspraak gekomen voorzitter. De verwachting is dat Rubiales vrijdag met meer uitleg komt, maar weigert af te treden.

Daarin staat onder meer dat leiders ontslagen kunnen worden wegens berucht en openbaar wangedrag. Naar aanleiding van de gebeurtenis reageerde ook de Spaanse premier Pedro Sánchez. "Dit was een onacceptabele daad. De excuses van meneer Rubiales zijn niet genoeg: ze zijn niet eens toereikend", zei hij op een persconferentie in Madrid.

Later zwakte de Spaanse voetbalbond die reactie af in een verklaring die naar Spaanse media werd verstuurd. "Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK", aldus Hermoso in het citaat.