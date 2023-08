Ajax zonder Ávila en Akpom naar Bulgarije, niet speelgerechtigde Sutalo wel mee

Ajax is woensdagochtend zonder de aanwinsten Gastón Ávila en Chuba Akpom in het vliegtuig naar Bulgarije gestapt voor het Europa League-kwalificatieduel met Ludogorets. Josip Sutalo reist wel mee, maar is nog niet speelgerechtigd.

Ávila en Sutalo zullen ook volgende week in Amsterdam niet in actie komen, aangezien zij te laat werden aangetrokken om nog ingeschreven te worden bij de UEFA. Sutalo kwam namens Dinamo Zagreb nog in actie tijdens de derde voorronde Champions League.

Mogelijk is Akpom er volgende week wel bij. De Engelsman is momenteel in afwachting van zijn werkvergunning. Ajax speelt donderdag de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen Ludogorets, de Bulgaars kampioen. De nieuwe rechtsback Anton Gaaei staat wel op de spelerslijst en kan dus in actie komen.

Steven Berghuis is een van de 25 namen op de spelerslijst. Hij speelde dit seizoen nog geen minuut in officieel verband. De Oranje-international is nog voor één Eredivisie-duel geschorst naar aanleiding van de klap die hij aan een omstander uitdeelde na de verloren competitiewedstrijd tegen FC Twente in het vorige seizoen. Tegen Ludogorets kan hij wel in actie komen.

Een andere opvallende naam in de 25-koppige selectie is Jorge Sánchez. De Mexicaan zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van FC Porto, maar is er gewoon bij tegen Ludogorets. De Portugese topclub wil hem naar verluidt voor één jaar huren met een optie tot koop.

Trainer Maurice Steijn selecteerde ook de talenten Silvano Vos, Christian Rasmussen, Kristian Hlynsson, Mika Godts, Olivier Aertssen en Charlie Setford voor de trip naar Bulgarije.

Het duel in de vierde voorronde van de Europa League in Razgrad begint donderdag om 20.00 uur. Een week later wacht de return in Amsterdam. Als Ajax over twee wedstrijden gemeten afrekent met de Bulgaarse ploeg, kwalificeert het zich voor de groepsfase van de Europa league.