Metamorfose Ajax nog niet klaar: Jorge Sánchez na tegenvallend jaar naar Porto

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ajax heeft Jorge Sánchez (voorlopig) niet meer nodig. De recordkampioen verhuurt de Mexicaanse rechtsback voor één seizoen aan FC Porto. Mogelijk keert hij daarna niet terug naar Amsterdam.

Sánchez draagt in ieder geval een jaar het shirt van FC Porto. De Portugese club heeft ook een optie tot koop bedongen en kan hem naar verluidt volgend jaar zomer voor zo'n 4 miljoen euro overnemen. Die overname wordt volgens transferexpert Fabrizio Romano een verplichting als de rechtsback minimaal twintig keer in actie is gekomen.