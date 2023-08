Rangers-coach looft Dessers en ziet kansen om PSV volgende week pijn te doen

Rangers FC-coach Michael Beale is lovend over het optreden van Cyriel Dessers in de eerste wedstrijd tegen PSV in de play-offs van de Champions League. De Engelsman vond zijn spits een van de uitblinkers én ziet volgende week kansen om PSV pijn te doen.

"Natuurlijk ben ik heel blij met de doelpunten van Abdallah Sima en Rabbi Matondo. Maar wat te denken van Dessers?", zei Beale op de persconferentie na het 2-2-gelijkspel in Glasgow.

"Cyriel heeft laten zien waarom hij naar deze club is gekomen. Hij won het gevecht met de twee centrale verdedigers van PSV (André Ramalho en Olivier Boscagli, red.) en sluit deze wedstrijd af met twee assists. Ik ben heel blij met hem."

Dessers deed tegen PSV 81 minuten mee, waarna hij werd vervangen door oud-Feyenoorder Danilo. Beide aanvallers maakten deze zomer de overstap naar Rangers. Dessers kwam over van Cremonese, dat zo'n 5 miljoen euro voor hem ontving.

Beale ziet zwakke plekken bij PSV

Beale baalde van de late gelijkmaker van Luuk de Jong, maar hij kon goed leven met de 2-2-eindstand. "We hebben veel nieuwelingen. Daarom was dit een belangrijke wedstrijd. We hadden het af en toe lastig, maar vochten voor elkaar en deden het samen."

Hoewel Beale vorig seizoen nog geen coach bij Rangers was, gingen ook zijn gedachten naar het tweeluik van vorig jaar. Toen eindigde de eerste wedstrijd op Ibrox ook in 2-2 en verzekerde Rangers zich van een plek in de Champions League door met 0-1 in Eindhoven te winnen.

"We hebben het als club al eens gedaan", antwoordde Beale op een vraag over de kansen voor volgende week. "We geloven erin. We hebben de laatste jaren veel wedstrijden in Europa gespeeld en waren in uitwedstrijden vaak goed."