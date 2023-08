Bosz weigert filosofie bij PSV aan te passen na 'grote fout' van Sangaré

Peter Bosz is dinsdag gematigd tevreden na het 2-2-gelijkspel van PSV in de heenwedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. De trainer is wel kritisch op het gepruts van Ibrahim Sangaré bij de eerste tegengoal.

"Het is gewoon een grote fout van Ibrahim. Dat is duidelijk", zegt Bosz na afloop tegen RTL7. De coach vindt de fout van Sangaré niet de schuld van de filosofie bij PSV; opbouwen van achteruit en altijd de voetballende oplossing zoeken.

"Ik heb dit in mijn tijd bij PSV nog niet meegemaakt. Natuurlijk is dat inherent aan onze manier van voetballen. Maar wat moet je dan gaan doen? Ballen naar voren knallen zodat je de bal achterin niet kan verspelen? Nee, dat gaan we niet doen. Het is gewoon ongelukkig dat je zo'n bal verspeelt."

Abdallah Sima strafte het geklungel van Sangaré vlak voor rust af. De middenvelder van PSV herstelde na rust de schade met een rake knal. Via Rabbi Matondo en Luuk de Jong werd het uiteindelijk 2-2 in Glasgow.

Bosz vindt dat PSV de wedstrijd domineerde. "Ik denk dat we het uitstekend gedaan hebben. We hebben de tegenstander laten lopen. Ik vind wel dat we in de eerste helft tot te weinig uitgespeelde kansen kwamen."

Bosz: 'We hebben karakter getoond'

Bosz vindt dat zijn spelers vaker van kant hadden moeten wisselen om het de tegenstander lastig te maken. "Dat deden we in het begin helemaal niet goed. Daarna vonden wij makkelijk de vrije man. Maar ja, dan moet je het wel afmaken."

"We wilden hier winnen, maar het is helaas 2-2 geworden. De jongens hebben wel karakter getoond. Voor hetzelfde geld verlies je hier. We moeten het volgende week gewoon afmaken."