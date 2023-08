Eiting verliest arbitragezaak tegen FC Volendam op alle punten

Delen via E-mail

Carel Eiting heeft de arbitragezaak die hij had aangespannen tegen FC Volendam verloren. De onafhankelijke arbitragecommissie wees dinsdag alle eisen van de middenvelder af.

De 25-jarige Eiting wil graag overstappen naar FC Twente, maar hij verschilde met de clubleiding van FC Volendam van mening over de financiële voorwaarden voor een transfer. De Noord-Hollandse club lichtte vorige maand een optie in het contract van de oud-Ajacied, waardoor hij tot de zomer van 2025 vastligt.

Dat gebeurde kort nadat FC Twente zich had gemeld voor Eiting. Hij wil graag naar de Enschedese club verkassen en beriep zich daarbij op een afspraak over een vertrekclausule, waardoor hij voor 400.000 euro zou mogen vertrekken. Maar FC Volendam wil naar verluidt 2,5 miljoen euro zien.

De arbitragecommissie oordeelt nu dat FC Volendam door de handelswijze van FC Twente en Eiting nooit de kans heeft gehad om "normaal" te kunnen onderhandelen over de hoogte van een mogelijke transfersom en dat de club uit het vissersdorp de mogelijke transfer niet onnodig geblokkeerd heeft.

"Evenals eerder in de zaak-Micky van de Ven betreurt FC Volendam de keuze van de speler een arbitrageproces te starten, zeker na herhaaldelijke gesprekken waarin deze stap met klem is afgeraden", schrijft FC Volendam op zijn website .

"FC Volendam blijft bij zijn standpunt dat constructief contact tussen alle partijen de normale en ook enige juiste weg is bij mogelijke transfers. Het vonnis van de arbitragecommissie ervaart FC Volendam dan ook als een verdere bekrachtiging van belangrijke jurisprudentie voor het Nederlandse voetbal en een terechte steun in de rug van opleidingsclubs gericht op talentontwikkeling."

Carel Eiting (links) was afgelopen seizoen van grote waarde voor FC Volendam.

Eiting meldde zich anderhalve week geleden ziek en ontbrak daardoor in de eerste competitiewedstrijd van FC Volendam tegen Vitesse (1-2). Sindsdien heeft hij ook niet meer getraind. Ook in het uitduel met Go Ahead Eagles (4-1) van afgelopen weekend ontbrak hij.