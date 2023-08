Vincent Janssen bezorgt tiental Royal Antwerp zege op AEK in play-offs CL

Vincent Janssen heeft Royal Antwerp dinsdag aan een zege geholpen in de eerste ontmoeting met AEK in de play-offs van de Champions League. De Nederlander maakte het enige doelpunt in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen de Grieken.

De 29-jarige Janssen bracht Antwerp in de zestiende minuut op voorsprong. De spits werd aangespeeld door Arthur Vermeeren en schoot de bal met links in de verre hoek.

Vroeg in de tweede helft moest Antwerp met tien man verder door een rode kaart voor Jelle Bataille. De Belgische middenvelder werd bestraft voor een stevige tackle van achteren op AEK-speler Mijat Gacinovic.

Ondanks de ondertalsituatie hield Antwerp de voorsprong vast. De ploeg van coach Mark van Bommel werd wel flink onder druk gezet door AEK, maar de Grieken kwamen niet tot scoren.

Janssen speelde tot een kleine twintig minuten voor tijd mee bij Antwerp. Jurgen Ekkelenkamp werd kort na rust gewisseld bij de thuisploeg, terwijl Gyrano Kerk op de bank bleef.

De return tussen Royal Antwerp en AEK wordt volgende week woensdag in Athene gespeeld. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.