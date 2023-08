PSV speelt in spektakelstuk gelijk tegen Rangers in play-offs Champions League

PSV heeft dinsdag de eerste wedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League gelijkgespeeld. De ploeg van Peter Bosz kwam in Glasgow twee keer terug van een achterstand: 2-2.

Door het gelijkspel heeft PSV een redelijke uitgangspositie voor de return. De ploeg van Bosz kan volgende week in het Philips Stadion een plek in de groepsfase van de Champions League veiligstellen.

PSV werd vorig seizoen nog door de Schotten uitgeschakeld in de play-offs. Rangers hield de Eindhovense club in Glasgow op 2-2, waarna de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst het karwei in Nederland afmaakte met een 0-1-zege.

Noa Lang maakte in Glasgow zijn rentree. De aanvaller ontbrak de afgelopen twee duels met Sturm Graz en Vitesse vanwege een blessure, maar was op tijd hersteld voor het duel met Rangers. FC Barcelona-huurling Sergiño Dest maakte zijn debuut voor PSV. De linksback verving de geblesseerde Patrick van Aanholt.

Het duel stevende af op een 0-0-ruststand, totdat Sangaré in de fout ging. De middenvelder leed balverlies bij zijn eigen strafschopgebied, waarna de bal via Dessers bij Sima terechtkwam. De Senegalees schoot vervolgens prachtig raak: 1-0.

PSV zocht na rust in dezelfde samenstelling naar de gelijkmaker en kreeg na een uur loon naar werken. Sangaré maakte zijn fout in de eerste helft goed door binnen te schieten. Het voorbereidende werk was van Bakayoko en ook Saibari, die zijn tegenstanders te slim af was met een overstapje.