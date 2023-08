PSV begint met debutant Dest en herstelde Lang aan CL-kraker tegen Rangers

Noa Lang start dinsdagavond bij PSV tegen Rangers FC in de heenwedstrijd van de play-offs van de Champions League. De aanvaller is hersteld van een blessure. Trainer Peter Bosz zet daarnaast nieuweling Sergiño Dest meteen in de basis.

De 24-jarige Lang ontbrak bij de zeges op Sturm Graz en Vitesse (beide 1-3), maar dat was vooral uit voorzorg. Bosz wilde geen risico nemen met de aanvaller met het oog op het tweeluik tegen Rangers. Lang vormt in Schotland een aanvalstrio met Luuk de Jong en Johan Bakayoko.

Dest krijgt meteen het vertrouwen van Bosz. De vleugelverdediger werd maandag op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. Hij vervangt Patrick van Aanholt, die zaterdag tegen Vitesse geblesseerd uitviel. Ook Jordan Teze, André Ramalho en Olivier Boscagli staan in de verdediging van PSV.

De van Bologna overgenomen Jerdy Schouten was tegen Vitesse invaller en moet ook in Schotland genoegen nemen met een plek op de bank. Ibrahim Sangaré, Joey Veerman en Ismael Saibari zijn de middenvelders bij PSV.

Opstelling van PSV tegen Rangers FC. Foto: NU.nl

PSV aast op revanche

PSV moest vorig jaar in de play-offs voor de Champions League het hoofd buigen voor het Rangers van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. De Eindhovenaren speelden in Glasgow met 2-2 gelijk, maar verloren in eigen huis met 0-1.

Van Bronckhorst werd afgelopen november ontslagen bij Rangers. Sindsdien staat de Schotse club onder leiding van coach Michael Beale. Bij Rangers spelen onder anderen aanvallers Sam Lammers, Cyriel Dessers en Danilo, die voorheen actief waren in de Eredivisie. Van dit trio heeft alleen Dessers een basisplaats tegen PSV.