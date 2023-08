Feyenoord laat overbodige Pedersen op huurbasis naar Sassuolo vertrekken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Marcus Pedersen heeft zijn transfer van Feyenoord naar Sassuolo dinsdag afgerond. De Italiaanse club huurt de Noorse rechtsback voor een jaar en heeft ook een optie tot koop bedongen.

"De finale van de Conference League, het landskampioenschap: stuk voor stuk bijzondere prestaties die we samen hebben bereikt. Ik kan dus niet anders dan met trots en dankbaarheid terugblikken op mijn tijd in Rotterdam. En ik ben benieuwd wat de toekomst in Italië mij gaat brengen."