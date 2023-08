Spaanse premier hekelt bondsvoorzitter om omstreden kus: 'Excuses niet genoeg'

De Spaanse demissionaire premier Pedro Sánchez heeft de kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales WK-finale speelster Jennifer Hermoso gaf "onaanvaardbaar gedrag" genoemd. Sánchez eist dat Rubiales stappen onderneemt en vindt de excuses die hij heeft aangeboden niet voldoende.

"Wat we hebben gezien na de WK-finale is onaanvaardbaar", zegt Sánchez dinsdag na de huldiging van het Spaanse team. "De speelsters hebben er alles aan gedaan om te winnen, maar het gedrag van Rubiales laat zien dat er in ons land nog een lange weg is te gaan op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen."

Rubiales bood maandag zijn excuses aan in een video. "Ondanks de geweldige relatie die ik met de speelsters heb, zat ik fout. Dat moet ik toegeven", zei de bondsvoorzitter.

Premier Sánchez is niet te spreken over de video die is gedeeld door de Spaanse bond RFEF. "De excuses die hij heeft aangeboden, zijn onvoldoende", zegt hij na de huldiging in het Paleis van Moncloa in Madrid. "De verklaring waarin hij om verzoening vraagt, is ontoereikend. Hij moet veel duidelijker en krachtiger zijn."

Na de gewonnen WK-finale was te zien dat de 45-jarige Rubiales de twaalf jaar jongere Hermoso tijdens de prijsuitreiking eerst innig omhelst. Even later plaatst hij zijn handen om het hoofd van de middenvelder en geeft hij haar een kus vol op haar mond.

Incident leidde tot veel ophef

De demissionair premier liet op de persconferentie ook weten dat de regering niet de macht heeft om Rubiales te ontslaan. "Misschien weet niet iedereen dit, maar de Spaanse voetbalbond is geen onderdeel van de Spaanse overheid."

De Spaanse bond vergoelijkte de actie van Rubiales. "Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar vanwege de grote vreugde rond de WK-winst", liet de bond weten.