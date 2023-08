City-manager Guardiola enkele weken uit de roulatie na spoedoperatie aan rug

Manchester City-manager Josep Guardiola is de komende periode uit de roulatie, omdat hij een spoedoperatie aan zijn rug heeft moeten ondergaan. Het betrof een kleine ingreep, meldt de Champions League-winnaar.

Manchester City meldt dat de trainer met ernstige rugpijn kampte en dat hij daarom naar Barcelona reisde voor een ingreep. Deze operatie is succesvol verlopen. Guardiola zal in Barcelona revalideren en mist in elk geval de competitieduels met Sheffield United (zondag) en Fulham (2 september).

"Iedereen wenst hem een spoedig herstel. We hopen dat hij snel terug is in Manchester", laat de topclub weten in een verklaring.