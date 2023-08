AZ ziet Karlsson voor 11 miljoen euro naar Bologna vertrekken

Jesper Karlsson verlaat AZ voor Bologna. De 24-jarige Zweedse aanvaller tekent vermoedelijk een vijfjarig contract bij de Serie A-club. Bologna betaalt naar verluidt zo'n 11 miljoen euro.

Karlsson is na Sam Beukema de tweede AZ-speler die deze zomer de overstap naar Bologna maakt. In Italië treft de Zweed ook Nederlanders Joshua Zirkzee en Sydney van Hooijdonk, al gaat Van Hooijdonk mogelijk nog vertrekken.

Drie jaar geleden maakte Karlsson voor 2,5 miljoen euro de overstap van Elfsborg IF naar AZ, waar hij uitgroeide tot een van de blikvangers. Karlsson was in drie seizoenen goed voor 35 Eredivisie-doelpunten en 25 assists.

Ook in de Europees verband was Karlsson met vier goals en zeven assists belangrijk voor AZ. Door een lichte blessure speelde de elfvoudig international van Zweden dit seizoen pas één wedstrijd.

"Ik heb drie hele goede jaren gehad bij AZ. Ik wil graag iedereen bij de club bedanken voor hun hulp, steun en de mooie tijd", zegt Karlsson op de website van AZ. "Nu verheug ik me op een nieuwe uitdaging, waarbij ik me door ga ontwikkelen in Italië en wederom ga proberen het beste in mezelf naar boven te halen."