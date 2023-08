Deze clubs strijden om de resterende tickets in de laatste CL oude stijl

Voor het eerst sinds 2020/2021 kan meer dan één club zijn debuut maken in het hoofdtoernooi van de Champions League. Een overzicht van alle play-offs in het laatste jaar voordat de Champions League grote veranderingen ondergaat.

De Belgische kampioen Antwerp FC en de Poolse kampioen Raków Czestochowa zijn twee van de twaalf deelnemers aan de play-offs, die deze en volgende week worden betwist. Het Antwerp van trainer Mark van Bommel stuit op AEK Athene, Raków Czestochowa treft FC Kopenhagen.

Met 1. FC Union Berlin staat één Champions League-debutant al vast. De club van Danilho Doekhi en Sheraldo Becker eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Bundesliga.

In de voorbije twee jaargangen was er slechts één ploeg die zijn vuurdoop beleefde in het elitetoernooi. Vorig jaar was dat Eintracht Frankfurt en in 2021/2022 betrof het FC Sheriff. Drie seizoenen geleden daarentegen zetten liefst vier clubs hun eerste schreden in de Champions League: FC Krasnodar, FC Midtjylland, Istanbul Basaksehir en Stade Rennais.

Liefst 26 van de 32 Champions League-tickets staan al maanden vast. Deze zijn verdeeld op basis van de competitiestanden, terwijl Sevilla als Europa League-houder rechtstreeks is gekwalificeerd. De resterende zes plaatsbewijzen worden in onderstaande play-offs verdeeld.

Volg nieuws over Champions League Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Champions League Blijf met meldingen op de hoogte

Rangers FC-PSV (22 en 30 augustus)

PSV gaat voor de eerste Champions League-deelname sinds 2018/2019, toen het strandde in een extreem zware groep met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Met zestien optredens zijn de Eindhovenaren ervaren genoeg op het hoogste clubpodium. Rangers FC staat op elf deelnames, waaronder de kansloze exercitie van vorig jaar (nul punten).

Antwerp FC-AEK (22 en 30 augustus)

De trainer tijdens de laatste Champions League-campagne van PSV was Van Bommel, die nu Antwerp naar het kampioenenbal probeert te loodsen. De Belgische topclub kent met zeven punten uit vier wedstrijden geen uitmuntende seizoenstart. Een aderlating is het aanstaande vertrek van linksback Gastón Ávila naar Ajax. Bij vijfvoudig deelnemer AEK staan onder anderen Nordin Amrabat en Tom van Weert onder contract.

Raków Czestochowa-FC Kopenhagen (22 en 30 augustus)

Wordt dit het jaar van de primeurs voor Raków Czestochowa? Na het eerste kampioenschap in de clubhistorie gloort nu een debuut in de Champions League. De selectie van trainer Dawid Szwarga herbergt weinig spelers die een belletje doen rinkelen voor het Nederlandse publiek, of het moet John Yeboah (ex-VVV-Venlo, -Willem II en -Almere City FC) zijn. Bij FC Kopenhagen, vijf keer van de partij in de Champions League, verdienen oud-Eredivisie-spelers Kevin Diks, Nicolai Boilesen en Jordan Larsson hun brood.

Molde FK-Galatasaray (23 en 29 augustus)

Grote namen als Mauro Icardi en Dries Mertens katapulteerden Galatasaray afgelopen seizoen naar de landstitel. Hakim Ziyech, die nog niet zal spelen tegen Molde FK, is de volgende parel in de kroon van de zestienvoudig Champions League-deelnemer. Molde probeert zich voor het eerst sinds 1999/2000 weer te plaatsen voor UEFA's hoogmis. In de return van de vorige voorronde, tegen KÍ Klaksvik uit Faeröer, speelde de ploeg met louter Noren in de basis.

Maccabi Haifa-Young Boys (23 en 29 augustus)

De 35-jarige Tjaronn Chery is voor het Nederlandse publiek de grootste naam bij Maccabi Haifa, dat drie keer deelnam aan de Champions League. Sinds deze zomer speelt ook Lior Refaelov, die sinds 2011 in de Belgische top uitkwam, voor de kampioen van Israël. Tweevoudig Champions League-deelnemer Young Boys heroverde afgelopen seizoen de Zwitserse titel na het verrassende kampioenschap van FC Zürich.

Braga-Panathinaikos (23 en 29 augustus)

Dat Ricardo Horta nog niet is opgepikt door een topclub is een mysterie. De 28-jarige aanvaller is al jaren het boegbeeld van Braga, dat zich over de rug van Panathinaikos voor de derde keer tracht te plaatsen voor de Champions League. Panathinaikos aast op een tiende deelname. De halvefinalist van 1995/1996 heeft met Bart Schenkeveld en Tonny Vilhena twee Nederlanders in de selectie.

Champions League-debutanten sinds 2013/2014 2013/2014: Austria Wien

2014/2015: Ludogorets, Malmö FF

2015/2016: FC Astana, Borussia Mönchengladbach, KAA Gent

2016/2017: Leicester City, FK Rostov

2017/2018: RB Leipzig, Qarabag

2018/2019: 1899 Hoffenheim, Rode Ster, Young Boys

2019/2020: Atalanta

2020/2021: Istanboel Basaksehir, FC Krasnodar, FC Midtjylland, Stade Rennais

2021/2022: FC Sheriff

2022/2023: Eintracht Frankfurt

2023/2024: 1. FC Union Berlin

Champions League wordt volgend jaar in nieuw jasje gestoken

Dit seizoen is de laatste Champions League-editie met 32 teams. Vanaf 2024/2025 zijn maar liefst 36 clubs van de partij in de eerste fase.

Iedereen speelt dan acht duels tegen acht verschillende tegenstanders. De top acht plaatst zich direct voor de knock-outfase. De nummer negen tot met zestien spelen play-offs met als inzet een plek in dezelfde knock-outfase.

Door het coëfficiëntensucces geeft Nederland in 2024/2025 met zeker twee ploegen acte de présence: de kampioen en de vicekampioen. De nummer drie van dit seizoen komt uit in de voorronden.