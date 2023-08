Ajax verwelkomt Antwerp-linksback Ávila voor minimaal 12,5 miljoen euro

Ajax heeft zich dinsdag verzekerd van de komst van linksback Gastón Ávila. De 21-jarige Argentijn komt over van Royal Antwerp en is de vierde nieuwe verdediger in de Johan Cruijff ArenA.

Ávila tekent voor vijf jaar bij Ajax, dat 12,5 miljoen euro voor hem betaalt. Dit bedrag kan middels bonussen oplopen naar 14,5 miljoen. De linkspoot, die ook centraal in de verdediging kan spelen, werd door Antwerp een jaar geleden voor ruim 4 miljoen euro opgepikt bij Boca Juniors.

In België was Ávila vooral in de tweede seizoenshelft vaak basisspeler onder trainer Mark van Bommel. De voormalig jeugdinternational van Argentinië was zodoende onderdeel van het Antwerp dat voor het eerst sinds 1957 landskampioen werd.

Met Ávila heeft Maurice Steijn zijn gewenste versterking voor de linkerkant van de verdediging binnen. De Ajax-trainer liet in de seizoensvoorbereiding weten dat hij niet tevreden is over linksbacks Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine.

Volg het laatste transfernieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze transferperiode Blijf met meldingen op de hoogte

Ook Gaaei, Sutalo en Medic werden gestrikt

Ajax haalde eerder al rechtsback Anton Gaaei en centrale verdedigers Josip Sutalo en Jakov Medic naar Amsterdam. Daar staat het vertrek van onder anderen Jurriën Timber en Calvin Bassey tegenover. Ook Jorge Sánchez - hij wordt begeerd door FC Porto - schijnt de club te gaan verlaten.

In totaal staat het aantal nieuwe Ajax-spelers nu op negen. Eerder werden keeper Diant Ramaj, middenvelders Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic en aanvallers Carlos Forbs en Chuba Akpom aangetrokken.