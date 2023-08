Feyenoord huurt zesvoudig Tsjechisch international Lingr van Slavia Praag

Delen via E-mail

Feyenoord heeft zich donderdag versterkt met Ondrej Lingr. De 24-jarige aanvallende middenvelder uit Tsjechië wordt tot het einde van het seizoen gehuurd door de Rotterdammers.

De huurdeal tussen Slavia Praag en Feyenoord bevat een optie tot koop van zo'n 3 miljoen euro. De Rotterdammers hadden Lingr al langere tijd op de radar staan. Hij viel de afgelopen jaren positief op in de Conference League-duels met Feyenoord.

"Toen ik hier twee jaar geleden als tegenstander kwam, wist ik al: hier hoop ik ooit in het shirt van Feyenoord te spelen", zegt Lingr op de site van Feyenoord. "De grootte van de club, de historie en vooral de aanhang: het heeft toen al veel indruk op mij gemaakt. Dit voelt dan ook als de perfecte stap voor mij."

Lingr speelde sinds 2020 voor Slavia Praag, dat het Tsjechische Karviná drie jaar geleden slechts 450.000 euro betaalde om hem over te nemen. In dienst van Slavia Paag kwam hij tot veertig goals en elf assists in 138 officiële duels.