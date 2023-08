Trainer Lukkien vindt dat Groningen zich moet schamen na verlies bij Jong Utrecht

FC Groningen-trainer Dick Lukkien vindt dat zijn ploeg maandagavond door de ondergrens is gezakt in het Keuken Kampioen Divisie-duel met Jong FC Utrecht. De grote titelfavoriet ging met 1-0 ten onder in de tweede speelronde.

"Een onnodige, maar niet onverdiende nederlaag", oordeelt Lukkien in gesprek met ESPN. "We moeten ons schamen voor deze prestatie. Ik heb niet een ploeg gezien die graag wilde winnen. We gaven in elk geval niet alles wat we hebben. En dan leverde een verdwaalde corner ook nog een tegengoal op. Ik ben heel ontevreden."

Jong FC Utrecht dankte de zege aan een treffer van Mees Rijks vlak voor rust. Opvallend was dat FC Groningen, dat afgelopen week de competitie inzette met een 4-1-overwinning op Jong Ajax, zelden gevaar stichtte tegen de hekkensluiter van vorig seizoen.

"Er lag echt wel ruimte op het veld, maar we voetbalden heel onbenullig. Dit was een promotiekandidaat onwaardig. We weten dat we wisselvallig zijn, maar ik vind dat we nu wel heel ver zijn weggezakt."

Kevin van Veen draait er evenmin omheen. "We hebben onszelf als spelers, de technische staf en de fans teleurgesteld met een dramatische wedstrijd", stelt de spits. "Na de goal van Jong FC Utrecht forceerden we niets voor de gelijkmaker, dat verwijt ik mezelf ook. We moeten het anders gaan doen, want dit werkt niet."

Volgens Van Veen moet de Eredivisie-degradant het optreden in Utrecht zien als een wake-upcall. "Misschien is het wel goed voor ons. Nu hebben we even een rotgevoel, maar we staan wel met beide benen op de grond. Niets komt vanzelf."

Met een zeer schamele oogst van achttien punten finishte FC Groningen vorig seizoen als laatste in de Eredivisie. Naast de dramatische sportieve prestaties kwamen de noorderlingen ook geregeld in het nieuws vanwege incidenten met supporters. Zo kreeg Jetro Willems een klap van een eigen fan en werd het thuisduel met Ajax gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid.