Henry moet Franse talenten naar medaille leiden op Olympische Spelen in Parijs

Thierry Henry is maandag aangesteld als coach van Frankrijk onder 21. De oud-spits moet de talenten volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs naar een medaille gidsen.

De 46-jarige Henry heeft voor twee jaar getekend bij de Franse voetbalbond. Hij was eerder hoofdcoach van AS Monaco en CF Montréal en assistent bij de nationale ploeg van België.

Henry is de opvolger van Sylvain Ripoll, die moest vertrekken na een teleurstellend EK afgelopen zomer. Frankrijk werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Oekraïne.

De voormalig international maakt op 31 augustus zijn eerste selectie bekend voor de komende twee wedstrijden. Frankrijk onder 21 speelt in september tegen Denemarken (vriendschappelijk) en Slovenië (EK-kwalificatie).

Henry groeide in zijn spelerscarriere uit tot een legende van Arsenal. Ook speelde hij voor AS Monaco, Juventus, FC Barcelona en New York Red Bulls. De oud-spits speelde voor Frankrijk 123 interlands, waarin hij 51 doelpunten maakte.